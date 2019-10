Addetti allâ€™infanzia: al via a novembre i corsi di formazione della Fisascat Cisl

Prenderanno il via a novembre i due nuovi corsi dedicati agli addetti all’infanzia che la Fisascat Cisl (categoria del sociale, terziario, turismo e servizi) organizza a Poggibonsi e a Siena.I corsi riguarderanno vari ambiti della formazione degli addetti all'infanzia e proporranno approfondimenti in materie quali pedagogia, psicologia, lingua inglese, conservazione dei pasti in ambito alimentare (Haccp) e anche un corso innovativo sull'alimentazione biologica.“Questi due corsi – commenta Marco Brogi, segretario della Fisascat Cisl Siena - avranno una veste completamente diversa. Siamo consapevoli che chi si occupa di bambini deve avere conoscenze in tante diverse aree disciplinari, dall'ambito psicologico a quello alimentare, per questo abbiamo pensato a un programma articolato e differenziato".Le iscrizioni ai corsi sono già aperte. Gli interessati possono rivolgersi alle sedi CISL di Siena (via Massetana Romana 56) e Poggibonsi (località Salceto) dove avranno tutte le informazioni e dove potranno prenotarsi (referenti dei corsi Marco Brogi 3458846133; Benedetta Elia 3489829633).