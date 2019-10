Autogrill Montepulciano, Bezzini e Scaramelli (Pd): ''L’azienda smetta di disattendere gli impegni. Massima solidarietà ai lavoratori''

Convocato per lunedì il tavolo in Regione



“Massima solidarietà ai dipendenti di Autogrill di Montepulciano che da un anno attendono di tornare a lavorare”. Così i consiglieri del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli esprimono la loro vicinanza agli oltre 40 lavoratori (quasi tutte donne) ancora a casa dal 12 ottobre 2018 quando furono evacuati dall’edificio non più considerato sicuro dal punto di vista strutturale.



“Serve una reazione forte - aggiungono Bezzini e Scaramelli - , l’azienda non può continuare a disattendere i propri doveri che sono quelli di progettare e realizzare misure idonee per riaprire i locali di Montepulciano . Siamo con i lavoratori e ne condividiamo l’allarme e le preoccupazioni. Troppe parole da parte di Autogrill, ma in un anno nessun fatto”, concludono i consiglieri ricordando che sulla vicenda la Regione ha convocato un tavolo per il 14 ottobre.