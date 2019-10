Alessandra Bagnoli (FdI): ''Il Pd insegue il sindaco De Mossi sulla Whirpool''

"Il Pd, come al solito fuori tempo massimo, provando a recuperare il tempo perduto ha organizzato una riunione senza coinvolgere i lavoratori della Whirpool." Così un intervento di Alessandra Bagnoli, consigliere comunale capogruppo di Siena di Fratelli d'Italia.



"Questo dopo aver visto la puntualità e la presenza del sindaco Luigi De Mossi a Roma a manifestare al fianco dei lavoratori.



Una cosa è evidente: l'assenza dei lavoratori alla riunione dimostra che il PD, in particolare quello senese, è ormai una lobby elitaria che non ha nulla a che fare con tutte quelle persone che ogni mattina si alzano per andare a lavoro, un lavoro che rischiano di perdere."