Olio extravergine dâ€™oliva senza segreti: al via in provincia di Siena i corsi per olivicoltori e appassionati

Valorizzazione della filiera olivicola per la Cia Siena

Conoscere la qualità dell'olio extravergine di oliva; i pregi ed i difetti di una produzione simbolo del territorio senese; capire le etichette per la trasparenza dal campo alla tavola. Con questi obiettivi prendono il via in provincia di Siena i corsi di Cia e Cipaat Sr Siena dedicati alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva.I corsi si terranno il 24 e 31 ottobre a Castelnuovo Berardenga, agriturismo Palazzetti (scadenza iscrizioni il 21 ottobre); il 7 e 14 novembre a Colle Val d’Elsa, agriturismo Santulivieri (scadenza 4 novembre) ed il 21 e 28 novembre a Montepulciano, agriturismo Il Sabato del Villaggio (scadenza 18 novembre).Due pomeriggi dedicati agli olivicoltori e appassionati per approfondire la conoscenza dell’olio extravergine di oliva, per riconoscerne qualità e difetti, le caratteristiche qualitative ed organolettiche ma anche come si legge l’etichetta e l’importanza delle certificazioni di origine senza dimenticare la pianta dalla quale deriva questo prodotto di eccellenza e gli accorgimenti per ottenere una materia prima di qualità e sostenibile.Gli incontri saranno tenuti da Lamberto Ganozzi, capo panel e assaggiatore riconosciuto dalla Regione Toscana, del Cipaat sr Siena (in collaborazione con l’agenzia formativa Agricoltura E’ Vita srl).Per iscrizioni (costo 50 euro) contattare a.stopponi@ciasiena ed i referenti di zona: zona senese Lamberto Ganozzi 0577.203706 - l.ganozzi@ciasiena.it; zona Valdelsa Michele Spalletti 0577.2037800 m.spalletti@ciasiena.it; zona Valdichiana Simone Marcocci, 0578.758522 s.marcocci@ciasiena.it.