San Gimignano, avviso di selezione per Istruttore direttivo di Polizia Municipale

C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare domanda

Avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e full time di un istruttore direttivo da assegnare al servizio Polizia Municipale del Comune di San Gimignano. C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare domanda. Alla selezione possono partecipare tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; tra i requisiti è richiesto il possesso della patente di guida cat. B se conseguita prima del 26 aprile 1988 o patente di categoria B e patente di categoria A2; la laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica) o titolo equipollente o laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento o specialistica) o titolo equipollente e la conoscenza della lingua inglese.La domanda sottoscritta con firma in originale e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità può essere: consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Gimignano all’Ufficio Urp in via Baccanella; inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Gimignano – Piazza Duomo, 2; tramite posta elettronica certificata Pec all’indirizzo comune.sangimignano@postacert.toscana.it (solo se provenienti da caselle di posta certificata).L’esame consiste in due prove scritte e una prova orale.Per maggiori informazioni: www.comune.sangimignano.si.it – sezione “Bandi e Concorsi”.