Sindacati: stato di agitazione dei dipendenti di Intrepido srl

Le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltrasporti-UIL, hanno proclamato lunedì 14 ottobre lo stato di agitazione del personale dipendente di Intrepido s.r.l., società che lavora in subappalto per Siena Parcheggi S.p.A."I lavoratori - spiega una nota sindacale congiunta - sono stufi dei continui ritardi nel pagamento degli stipendi, stufi delle scuse portate da Intrepido! Intrepido, senza consenso degli interessati, ha applicato a parità di mansioni, contratti nazionali diversi ai singoli lavoratori, con trattamenti economici e normativi diversificati, creando “lavoratori di serie A” e “lavoratori di serie B”. Ogni lavoratore deve avere la propria dignità. E inoltre non vengono rispettati i tempi minimi, previsti per legge, del riposo giornaliero.Le relazioni sindacali oramai sono appese ad un filo. Le OO.SS. hanno tentato in ogni modo di far comprendere ad Intrepido che i lavoratori hanno bisogno di certezze, stipendi regolari e normative certe.Lo stato di agitazione si protrarrà fino a quando non verrà riscontrata una seria volontà di trovare soluzioni valide e definitive alle questioni sopra elencate.Nel frattempo, le scriventi OO.SS. si riservano di far ricorso, anche nel breve periodo, ad ulteriori e più incisive azioni e chiedono sia alla ditta titolare dell’appalto Samarcanda che la società appaltante di intervenire al fine che non esistano differenziazioni nello stesso servizio e che tutti i lavoratori abbiano la dignità del loro stipendio a fine mese!"