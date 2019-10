Servizio civile universale all'Ausl Toscana Sud Est: pubblicato il calendario dei colloqui di selezione

Si terranno dal 18 al 26 novembre prossimi le selezioni di chi ha fatto domanda per i progetti di Servizio Civile Universale predisposti dall’Ausl Toscana sud est in tutti e tre i territori provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena.Il calendario dei colloqui di selezione è pubblicato sul sito aziendale http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/notizie/servizio-civile-universale-calendario-dei-colloqui-di-selezione dove sono riportati nel dettaglio data, sede e orario per ogni progetto in programma. Sono 102 i posti disponibili nella Sud Est messi a disposizione di giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, interessati al servizio civile universale: 44 su Arezzo, 35 su Siena e 23 su Grosseto.I candidati sono invitati a rispettare la puntualità e a presentarsi muniti di documento di identità valido.