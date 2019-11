Avviata la procedura di selezione per individuare il nuovo Direttore generale di Sei Toscana

L’amministratore delegato Marco Mairaghi ha dato incarico ad una società esterna di avviare la ricerca dei candidati

Così come stabilito nell’ultimo Consiglio d’amministrazione di Sei Toscana, l’amministratore delegato Marco Mairaghi ha avviato le procedure per selezionare il nuovo Direttore generale della società conferendo alla Talanton Sas di Milano l’incarico di supportarlo nella ricerca di candidati idonei.I soggetti interessati potranno inviare la propria candidatura, fino al prossimo 2 dicembre, collegandosi alla pagina web https://talanton.breezy.hr/p/d91d0741196601-direttore-generale-sei-toscana La selezione si svolgerà entro la metà di dicembre e servirà per individuare una rosa di nominativi dalla quale l’Amministratore delegato attingerà per presentare una o più candidature al Consiglio d’amministrazione.Attualmente è l’Amministratore delegato Marco Mairaghi a ricoprire la carica di Direttore generale come previsto dallo statuto sociale di Sei Toscana e come deliberato dal Consiglio d’amministrazione della società.Sei Toscana è il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena e sei comuni della provincia di Livorno). Raggruppa l'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana meridionale e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da Sei Toscana copre circa la metà dell’intera superficie regionale e racchiude 104 comuni (35 aretini, 28 grossetani, 6 livornesi e 35 senesi). Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.