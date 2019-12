SocietÃ  della Salute, intervento di Cisl Funzione Pubblica Siena

"Dopo aver letto il comunicato sulla Società Della Salute (SDS) diramato dell’assessore alla Sanità del Comune di Siena Francesca Appoloni, ci preme precisare che l’incontro a cui l’assessore fa riferimento nella sua nota ed avvenuto lo scorso 27 novembre, è stato richiesto dalla RSU della Società della Salute e dalle organizzazioni sindacali con l’unico scopo di avere delucidazioni sul futuro." Così un comunicato dell Cisl Funzione Pubblica di Siena."La necessità di un confronto infatti è nata alla luce degli atti deliberati dal Comune di Siena dove si ipotizzava un’uscita di servizi aggiuntivi, cosa questa che – come dichiarato dall’assessore nel corso dell’incontro - non avverrà.Al personale comandato in questa società l’incarico scade il prossimo 31 dicembre 2019 e a pochi giorni da questa data, con le incertezze sollevate dagli atti emessi, era apparsa logica la richiesta di delucidazioni.Durante l'incontro, come da impegni precedentemente presi in sede di trattativa, è stata ipotizzata una proroga semestrale degli incarichi. Non sono state fatte ipotesi sul futuro della SDS ma abbiamo la garanzia di un proseguo immediato.In attesa di risposte certe, abbiamo messo in campo ogni tutela possibile per il personale assunto dalla SDS, il personale qui comandato del Comune di Siena, dei comuni limitrofi e della ASL, garantendo a tutti le condizioni attuali.Ricordiamo che i lavoratori in questi anni hanno sempre svolto le proprie mansioni con efficienza e competenza mettendosi a disposizione dell’ente e dei cittadini stessi.Il gruppo dei colleghi è la vera forza trainante di questi servizi ed è merito loro se è garantita una presenza continua sul territorio e un’alta qualità del servizio prestato con straordinaria professionalità.Ribadiamo che, come CISL Funzione Pubblica, tuteleremo in ogni modo i lavoratori lasciando le diatribe politiche ad altri senza coinvolgere il personale."