Formazione e lavoro: ITS Vita e GSK si aggiudicano il Premio di Eccellenza Duale 2019

Il premio per un progetto congiunto nell’ambito del corso PROFARMABIO e ITS 4.0

Primo posto nella categoria ITS per Fondazione VITA e GSK Vaccines in occasione del Premio di Eccellenza Duale 2019, un concorso della Camera di Commercio Italo-Germanica e di Dual.Concept, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e con il German Office for international Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), volto a valorizzare le aziende impegnate in Italia nella realizzazione di progetti di formazione duale.“In una giornata di eccellenze duali, dove il mondo del lavoro incontra le scuole e gli ITS, ha trionfato il modello formativo professionalizzante, con il quale poter progettare, formare e inserire nella propria azienda discenti con alte competenze da spendere nel proprio luogo di lavoro – dichiara Stefano Chiellini, direttore della Fondazione VITA – GSK Vaccines ha sempre creduto in questo approccio, dedicando attenzioni e risorse allo sviluppo di tali progettualità. Siamo onorati di questo importante riconoscimento”.La cerimonia di premiazione, avvenuta a Roma il 25 novembre, è stata occasione per ricordare l’importanza della formazione altamente specializzata e di come il modello ITS riesca ad offrire percorsi formativi e figure professionali in linea con le esigenze del mondo del lavoro. In particolare, GSK Vaccines ha concorso, nella Categoria “Progetti duali in collaborazione con ITS”, con il progetto “Corso Formativo Profarmabio & Progetto ITS Vita 4.0“, che forma in Toscana profili del settore chimico-farmaceutico in collaborazione con l’ITS Fondazione VITA di Siena.“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento perché testimonia il valore della collaborazione che abbiamo in ponte da 4 anni con la Fondazione VITA per realizzare percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, volti a formare sul territorio figure professionali solide con competenze altamente specialistiche, rispondenti ai fabbisogni aziendali – afferma Benedetta Caselli, HR Lead GSK Vaccines - Decine di dipendenti GSK in questi anni hanno mostrato grande disponibilità come docenti in aula o come tutor dei numerosi tirocini attivati nelle diverse aree aziendali. Questo premio è il risultato dell'impegno e della passione che hanno messo in tali iniziative, aiutando le giovani generazioni a crescere e formarsi”.Obiettivo del progetto vincitore era quello di incrementare la produttività del magazzino GSK Vaccines di Rosia. Grazie alla revisione di alcuni processi logistici interni, i ragazzi coinvolti nel percorso ITS hanno contribuito ad ottimizzare i tempi necessari alle analisi sui materiali in transito.All’edizione 2019 del Premio di Eccellenza Duale hanno partecipato 50 aziende per un totale di 53 progetti di formazione basati sulla collaborazione tra scuola e azienda, coinvolgendo più di 1.000 studenti in 14 regioni italiane.