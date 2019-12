Siena, guide turistiche: un corso per interagire meglio con i bambini

A gennaio 2020 l ezioni teoriche e pratiche per comunicare cultura alla prima età

Sarà in programma nel mese di gennaio 2020 a Siena un corso di didattica museale per bambini rivolto alle guide turistiche della Toscana. Il corso, su iniziativa di Federagit e agenzia formativa Cescot Confesercenti Siena, sarà articolato tra il 15 e il 31 gennaio in lezioni teoriche e pratiche. Nella prima parte, le lezioni verteranno sulle modalità per meglio approcciarsi – attivando un tipo di comunicazione efficace – con la prima età, scoprendone i metodi di apprendimento, la soglia di attenzione e gli stimoli positivi e negativi che vengono percepiti. Nella seconda parte sono previsti laboratori in cui saranno prodotte attività riproducibili a gruppi di bambini, nei vari contesti di vita.