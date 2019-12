Viabilità pianese, Cgil: 'Lavoratori e cittadini stremati. Penalizzato il settore trainante delle pelletterie''

“Ormai non passa giorno che lavoratori, e cittadini in genere, che per necessità devono transitare dal centro di Piancastagnaio verso la zona industriale di Casa del Corto e viceversa, si rivolgano a noi chiedendo aiuto e supporto per denunciare la disastrosa situazione in cui versa l’unico tratto di strada di collegamento fra le due località”. “Ormai non passa giorno che lavoratori, e cittadini in genere, che per necessità devono transitare dal centro di Piancastagnaio verso la zona industriale di Casa del Corto e viceversa, si rivolgano a noi chiedendo aiuto e supporto per denunciare la disastrosa situazione in cui versa l’unico tratto di strada di collegamento fra le due località”.

Inizia così la nota della CGIL di Siena sulla criticità della viabilità pianese.

“La situazione – prosegue il sindacato - è recentemente degenerata nel momento in cui la Strada Provinciale dell’Amiata, a seguito di movimenti franosi sotto il piano stradale, presenti da anni e mai oggetto di interventi risolutivi, è stata chiusa, obbligando chiunque a ripiegare o su un percorso alternativo più lungo di molti chilometri o su una via che, assecondando la naturale morfologia del territorio, è più simile ad una mulattiera che ad una strada di collegamento ad alto tasso di traffico.In quest’ultimo caso le difficoltà sono tali, visto l’impervio percorso, - aggiunge la CGIL - che in più di un’occasione si è sfiorato l’incidente e la fuoriuscita dalla stretta carreggiata sia dei numerosi autoveicoli che dei mezzi commerciali.Per un territorio uscito da una condizione economica difficile – sottolinea l’organizzazione sindacale - non è certo il miglior biglietto da visita non avere una rete viaria degna di questo nome che possa non solo mantenere nuove realtà industriali e manifatturiere ma anche attrarle; a maggior ragione nel momento in cui uno dei settori produttivi trainanti, quale è la lavorazione delle pelletterie, sta diventando, assieme al florovivaismo, l’unico sbocco occupazionale dell’intera area.Chiediamo pertanto agli Enti competenti - conclude la CGIL di Siena - un immediato e soprattutto definitivo intervento evitando ulteriori disagi a lavoratori, cittadini e imprese".