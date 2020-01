Filcams Cgil su concordato Sansedoni: ''Ci auspichiamo la salvaguardia dei posti di lavoro''

La FILCAMS CGIL di Siena esprime soddisfazione per l’apertura della procedura di concordato per la Sansedoni Siena Spa.“Attendevamo questa notizia da mesi – dice l’organizzazione sindacale –, dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente lo spettro del fallimento è stato scongiurato.Ora ci auspichiamo che le procedure siano più celeri possibile – prosegue la FILCAMS CGIL – e soprattutto che si operi per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, anche per non disperdere un patrimonio di competenze lavorative della nostra comunità”.