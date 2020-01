Da Siena a Tartu (Estonia): opportunitÃ  per far parte del Team ECoC - Tartu 2024

Grazie al partenariato che Siena ha con la città di Tartu (Estonia) appena nominata capitale europea della cultura 2024, si è aperta la possibilità per chi fosse interessato di far parte del Team ECoC - Tartu 2024.Possono fare domanda i giovani dai 18 ai 30 anni. Sarà una grande opportunità per visitare e vivere nella nota città universitaria dell'Estonia. Ai volontari verranno rimborsate le spese di viaggio, alloggio e soggiorno e verrà corrisposta una indennità mensile di circa 300 euro.Gli interessati possono inviare il proprio CV e la lettera di presentazione a: Triin.Pikk@raad.tartu.ee entro il 15 gennaio 2020.