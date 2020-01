Un nuovo corso di formazione per diventare rappresentati di commercio

E’ la proposta lanciata da Confcommercio Siena attraverso la propria agenzia formativa S.a.i.ter.

Un nuovo corso per diventare agente rappresentati di commercio. E’ la proposta lanciata da Confcommercio Siena attraverso la propria agenzia formativa S.a.i.ter. le cui iscrizioni scadono il prossimo 6 febbraio. I rappresentanti di commercio in erba potranno studiare comunicazione, tecniche di vendita, gestione.Il corso è di 80 ore si terrà presso la sede di Confcommercio Siena. Al termine è previsto un esame, scritto e orale. A conclusione gli studenti avranno un attestato utile per l’iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di agenti rappresentanti.La categoria degli agenti rappresentanti di commercio è una fra le più consolidate ed attive dell’economia del territorio. E rappresenta una professionalità sempre più ricercata dalle aziende. Nonostante le recenti evoluzioni, il duro decennio di crisi economica, l’avvento del commercio elettronico, questo settore non ha conosciuto preoccupanti flessioni, ma, anzi, ha dimostrato di sapersi adeguare modificando nel tempo la funzione stessa dell’agente: da semplice “venditore” a vero e proprio consulente per il cliente finale, grazie alla sua competenza sui prodotti, sui servizi e l'assistenza nella fase post vendita. Questa è la figura che il corso vuole far crescere. La formazione e la preparazione professionale vanno in questa direzione. E il corso pensato da S.a.i.ter. risponde a questi criteri.Info e iscrizioni Per informazioni e iscrizioni è possibile mettersi in contatto con Nicoletta Milano scrivendo una mail all’indirizzo nmilano@confcommercio.siena.it o telefonando al 0577/248855.