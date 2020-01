Olivo, corsi di potatura per agricoltori ed hobbisti in provincia di Siena.

Aperte le iscrizioni alla Cia senese: i corsi si svolgeranno a Siena e Montepulciano nel mese di marzo

Corsi di potatura degli olivi si svolgeranno nel mese di marzo a cura della Cia Siena. La potatura è un’operazione fondamentale nella coltivazione dell’olivo, finalizzata alla produttività della pianta. Ma non tutti, soprattutto tra gli hobbisti ed i produttori amatoriali, conoscono le corrette tecniche di potatura.I corsi di potatura sono organizzati in 3 giornate (18 ore totali) con esercitazioni pratiche in campo. Le attività comprendono le prime 6 ore di lezione teorica sulla coltivazione e sulle moderne tecniche di potatura e le restanti 12 ore (distribuite in 2 giornate), di prove pratiche in campo. Si terranno a Siena nelle date dell’11, 19 e 26 marzo e a Montepulciano il 16, 24 e 31 marzo.I corsi (a pagamento) sono organizzati da Agricoltura è Vita Etruria, agenzia formativa della Cia Agricoltori Italiani di Siena, in collaborazione con OTA (Olivicoltori Toscani Associati), e vedranno giornate di formazione teoriche e pratiche con l’obiettivo di far acquisire e approfondire le tecniche di potatura dell’olivo.A Siena il corso si terrà alla sede di Cia e Agricoltura E’ Vita Etruria, in viale Sardegna 37 (int.7); mentre a Montepulciano, si terrà al Frantoio in via di Martiena 2.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Maria C. Grasso Tel. 0577/203735 email m.grasso@ciasiena.it , Giuditta Franci Tel. 0577/203705 email g.franci@ciasiena.it o Francesco Cannoni Tel. 0577/42083 f.cannoni@olivicoltoritoscani.it