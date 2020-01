Confindustria Toscana sud: incontro con Kpmg dedicato al Patent Box

Si è svolto giovedì scorso presso la Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud un workshop dedicato al credito d’imposta in R&D e di Patent Box. Molte le imprese intervenute per approfondire le reali opportunità fiscali e finanziarie offerte dalle recenti novità in materia, introdotte dall'ultima legge di bilancio.L'obiettivo dell'incontro è espresso dal direttore generale di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone: "Abbiamo voluto creare un'occasione per consentire alle imprese non solo la verifica operativa dei vantaggi fiscali ma anche la valutazione delle possibili azioni a tutela e valorizzazione del patrimonio intangibile aziendale - ricerca continua, brevetti e segreti industriali, know how - che aumenta nella vita quotidiana delle società, in percorsi spesso ritenuti ormai ordinari dal management ma che concorrono ad incrementare il valore dell'impresa stessa e delle sue produzioni".L'evento è stato organizzato in collaborazione con i professionisti di KPMG e dello Studio Rapi&Associati di Firenze.Visto l'interesse per la materia espresso dalle aziende ed i positivi riscontri in chiusura dell'evento, Confindustria Toscana Sud sta valutando di replicare l'iniziativa, con altre opportunità di incontri operativi tra imprenditori e professionisti esperti in materia di patrimonio immateriale.