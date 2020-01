Formazione e lavoro, tappa a Siena il 31 gennaio con i dati sull'occupazione

Il modello toscano Lift sarà presentato nell'Auditorium dell'Ufficio territoriale per l’orientamento Siena 2 dall'assessore regionale Grieco

Lift fa tappa a Siena. Domani, venerdì 31 gennaio, a partire dalle 10, nell’Auditorium dell’Ufficio territoriale per l’orientamento Siena 2 (piazzale Fratelli Rosselli 23, Siena), l’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, illustrerà il modello toscano che mette in connessione il sistema scolastico al mercato del lavoro, presentando i dati relativi alla frequenza scolastica, alla formazione professionale e al lavoro che riguardano il territorio provinciale di Siena.Il modello toscano è denominato Lift in quanto esso è l’acronimo di lavoro, istruzione, formazione e transizioni. Lift, tuttavia, in inglese significa ascensore. E uno degli scopi principali del modello toscano è proprio quello di riattivare l’ascensore sociale in Toscana.Con l’assessore Grieco, a Siena, interverranno il vicedirettore dell’Irpet, Nicola Sciclone, ed i direttori regionali Francesca Giovani e Paolo Baldi, a capo rispettivamente del Lavoro e della Formazione ed istruzione.Le conclusioni dell’assessore regionale Grieco sono previste attorno alle 12,30.