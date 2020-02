Formazione ''tailor made'' per commercio e turismo

Già da febbraio e marzo si potranno studiare sicurezza sui luoghi di lavoro, controllo di gestione, sostenibilità ed accessibilità turistica

Anno nuovo e nuova partenza per tutte le attività di formazione dedicate a chi si occupa di turismo e commercio. Già dai mesi di febbraio-marzo saranno attivati, presso la sede di Confcommercio Siena, i primi corsi. Si studierà sicurezza sui luoghi di lavoro, controllo di gestione, sostenibilità ed accessibilità turistica. E quest’anno c’è una possibilità pensata appositamente per gli operatori del commercio. Ovvero quella di effettuare percorsi di consulenza su misura sui fabbisogni della singola azienda, per migliorare la vetrina del proprio negozio o fronteggiare la concorrenza dei mercati digitali, tutti tenuti da consulenti esperti. Una formazione “tailor made” insomma, fatta apposta per rispondere alle esigenze dei mercati e del nuovo modo di fare commercio.Sono i corsi promossi da S.a.i.ter. Confcommercio Siena, tutti gratuiti, pensati appositamente per titolari e dipendenti di aziende del turismo e del commercio che aderiscono agli enti bilaterali della Toscana “E.Bi.T.Tosc” e “EBTT”. Sui “banchi di scuola” ci sarà la sicurezza, materia fondamentale per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ed altri più specifici per la professione come la gestione e lo sviluppo del personale o gli strumenti aziendali per far crescere solidità e stabilità. Per il turismo c’è anche il corso rivolto a tutte le attività di ristorazione su come migliorare la carta dei dessert, tenuto dalla famosa chef pasticcera Loretta Fanella e il corso per le strutture ricettive su come creare la camera perfetta. Ed ancora, si può studiare e approfondire come organizzare lo staff di lavoro ideale.Tante opportunità dunque sia per la formazione obbligatoria che per la crescita professionale. Un programma che nasce dalla collaborazione tra S.a.i.ter. e gli enti bilaterali. L’elenco completo dei corsi gratuiti in programma sono consultabili sui siti www.confcommercio.siena.it www.saiter.it . “Ognuno può scegliere il corso che fa per sé, sulla base del proprio settore – fa notare Cristina Petri, direttore S.a.i.ter – Sia che si tratti di commercio e servizi, turismo o pubblici esercizi. Come detto si tratta di opportunità del tutto gratuite. Fare formazione è la chiave per poter affrontare le sfide dei mercati contemporanei, gestendo le complessità che si presentano”.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Nicoletta Milano al telefono 0577/248855 o scrivendo alla mail nmilano@confcommercio.siena.it. Le aziende con dipendenti che non aderiscono agli Enti Bilaterali possono contattare Raffaella Rosini al telefono 0577/248867 o scrivere alla mail rrosini@confcommercio.siena.it per poter conoscere il percorso da seguire.