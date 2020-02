Whirpool, Luigi De Mossi incontra l’amministratore delegato La Morgia

Il sindaco Luigi De Mossi ha partecipato questa mattina, mercoledì 5 febbraio, al presidio dei lavoratori della Whirlpool Siena e incontrerà domani l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia.



“Appreso dalle notizie di stampa della possibile chiusura dello stabilimento di Napoli della Whirlpool e verificato il mancato rispetto degli accordi su Siena sulla implementazione della produzione - ha detto il sindaco di Siena - nel solidarizzare con il personale dipendente in stato di agitazione per il legittimo diritto della tutela del posto di lavoro e della propria dignità, il Comune ha ottenuto un incontro urgente con i dirigenti della sede locale e con l'amministratore delegato Luigi La Morgia che sarà a Siena domani, 6 febbraio, per parlare delle legittime tutele dei dipendenti ed il rispetto dell'accordo firmato in sede ministeriale”.