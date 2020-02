Whirlpool, Bezzini (Pd) preoccupato: ''Sto organizzando un incontro fra le rappresentanze sindacali e Rossi''

Simone Bezzini rilancia il suo impegno per la Whirlpool. "Sto organizzando - annuncia il consigliere regionale del Pd - insieme al Partito Democratico della città di Siena un incontro fra le rappresentanze sindacali ed Enrico Rossi che si terrà molto probabilmente sabato prossimo”.



Bezzini nel frattempo ha anche predisposto una mozione in Consiglio regionale in cui chiede di attivarsi nuovamente presso il Governo affinché metta in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti di Whirlpool che deve trovare le soluzioni più opportune per dare prospettive ai poli produttivi. “Chiedo al Governo che prolunghi gli ammortizzatori sociali - spiega Bezzini -, che vengano garantiti gli investimenti promessi, assicurando così la continuità della produzione e dei livelli occupazionali negli stabilimenti italiani, compreso il polo produttivo di Siena”.



Nella mozione Bezzini fa presente che nonostante gli accordi sottoscritti con il Governo nel 2018, che prevedevano un nuovo piano industriale 2019-2021 di Whirlpool Italia con un investimento di 250 milioni di euro, nelle ultime settimane si è assistito ad un cambio decisionale da parte del management dell’azienda.



"La chiusura dello stabilimento di Napoli - conclude Simone Bezzini- sta provocando allarme anche fra i lavoratori di Siena che si sono sempre resi disponibili ad accettare anche condizioni di lavoro gravose pur di salvaguardare la produttività dello stabilimento”.