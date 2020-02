Massimo Roncucci (Pd) interviene sulla situazione della Whirlpool

"Leggo dalla stampa e dalle dichiarazioni del Sindaco che l’amministratore delegato della Whirlpool La Morgia avrebbe preso impegni seri sullo stabilimento di Siena confermando il piano industriale." Così un intervento di Massimo Roncucci, segretario del Pd comunale di Siena.



"La domanda che sorge spontanea è quanto possiamo stare tranquilli visti tutti gli impegni assunti con il piano industriale e i vecchi accordi che sono stati puntualmente disattesi e inattuati.



Pertanto, come PD, ci sentiamo molto vicini alle preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati e ci impegniamo, attraverso i nostri rappresentanti, a sensibilizzare e sollecitare tutte le istituzioni a partire da Comune, Regione, Parlamento e Governo, ognuno per la sua competenza, per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per dare certezza e prospettiva al polo produttivo di Siena. Il primo atto è quello di chiedere al Governo di rinnovare il provvedimento degli ammortizzatori sociali.



All’amministratore delegato mandiamo a dire poche parole: passare dalle promesse ai fatti. Siena non si accontenta di vaghe promesse verbali, ma vuole vedere segni tangibili di una inversione di tendenza rispetto a quello fatto nell’ultimo anno e mezzo, dove il piano è stato disatteso. Vogliamo vedere investimenti concreti per rilanciare il prodotto e sperimentare nuove linee, auspichiamo la ripresa di un confronto con i lavoratori e i sindacati per far tornare lo stabilimento a lavorare a pieno regime.



Sabato saremo presenti all’incontro tra il presidente della Giunta Toscana Rossi e le rappresentanze sindacali."