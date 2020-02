Il presidente della Regione Enrico Rossi incontra le RSU aziendali dello stabilimento Whirlpool di Siena

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, assieme al consigliere regionale Simone Bezzini (Pd), incontrerà oggi, sabato 8 febbraio, le Rsu dello stabilimento Whirlpool di Siena. L’incontro è in programma alle 14.30 in via Avignone 14.