Lega Siena: ''Tenere alta la guardia sul futuro della Whirlpool a Siena''

"La grave situazione di crisi in cui versa da ormai troppo tempo lo stabilimento Whirlpool di Siena deve essere risolta, per questo va mantenuta alta l'attenzione sugli impegni che l'azienda si è assunta per garantire finalmente una nuova prospettiva ai lavoratori senesi". Così un intervento della Lega di Siena."Non ci è possibile però nascondere la nostra preoccupazione, che è resa ancora più forte dall'inaffidabilità di chi governa il nostro paese e la nostra regione. Il ministro Patuanelli e il presidente Rossi devono essere continuamente spronati ed incalzati, perché non si perda questo importante patrimonio industriale della nostra città. E' in virtù di ciò che sosteniamo il lavoro e l'impegno dei senatori della Lega che a Roma hanno presentato un'interrogazione, con prima firmataria la senatrice Nisini, al Governo. Il nostro auspicio è quello che finalmente tutti capiscano che è il momento di tenere alta la guardia sul futuro della Whirlpool a Siena in tutti i modi e in tutte le sedi, dai cortei agli uffici ministeriali come hanno sempre fatto il sindaco De Mossi e il suo vice Corsi. Magari stavolta, anche se non c'è da tagliare nastri, si svegliano anche il PD e il governatore Rossi, così ci troveranno là dove sta la Lega: al fianco dei lavoratori!"