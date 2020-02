Whilpool, Andrea Valenti (Pd): ''L'impegno di Rossi viene da lontano, la Lega si limita a strumentalizzare''

"Sulla vicenda legata allo stabilimento di Whirpool di Siena e agli impegni assunti dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi lo scorso sabato, nell’incontro svoltosi nella sede del Partito Democratico della provincia di Siena, stupiscono le dichiarazioni della Lega Nord Siena." Così un intervento di Andrea Valenti, segretario provinciale di Siena del Partito Democratico.



"La Regione Toscana non ha alcun bisogno di svegliarsi, dato che negli anni sono stati fatti numerosi investimenti sullo stabile di Siena finalizzati al suo sviluppo, come riconosciuto anche dalle rappresentanze sindacali.

Come non è venuto meno l’impegno dei parlamentari senesi del PD eletti nel collegio, Susanna Cenni e Pier Carlo Padoan, che anche lo scorso 31 gennaio hanno scritto al ministro Patuanelli per sollevare nuovamente il tema.

La Regione Toscana e il presidente Rossi hanno ribadito che l’obiettivo primario è mantenere lo stabilimento, e che verrà chiesto all’ Amministratore Delegato un incontro, e al governo di impegnarsi con il massimo sforzo. Siamo certi che gli impegni presi verranno, come in passato, mantenuti.

Siamo tutti a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Whirpool, su questo non abbiamo alcun dubbio. La differenza è tra chi, come il presidente Rossi e il Partito Democratico, da anni si impegna per la tutela dei lavoratori e dei siti industriali toscan,i e chi si limita ad una politica dell’urlo senza contenuti ed iniziative."