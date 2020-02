Digital marketing per il business, corso di Cescot Siena

Il marketing non è più lo stesso da quando c’è Internet. Se fino a pochi anni fa ci si poteva permettere di promuovere prodotti e servizi solo sui media di massa, oggi la portata del web impone alle aziende un’adeguata presenza in rete. Inoltre, i nuovi strumenti digitali offrono reali vantaggi competitivi a chi può coglierne gli aspetti strategici. Da qui la necessità di potenziare la formazione ad hoc delle piccole imprese e dei professionisti, per sfruttare le potenzialità del web marketing.Nasce così “Digital marketing – strumenti e buone prassi per l’immagine aziendale”, il corso in quattro tappe che tra marzo ed aprile Cescot Siena e l’agenzia di comunicazione Pop Comm di Siena terranno nel capoluogo, spaziando dalle basi teoriche del web marketing alla strategie di comunicazione, fino alla valutazione delle azioni di promozione. In programma nei pomeriggi del 19 e 26 marzo, e poi ancora del 2 e 6 aprile, l’iniziativa vuol aiutare gli imprenditori e manager a gestire collaboratori e selezionare fornitori con maggiore consapevolezza, migliorando così il controllo e l’efficienza delle attività di marketing; i liberi professionisti nel seguire in prima persona la promozione online della loro attività o saperla delegare correttamente; aziende o enti pubblici che intendono acquisire nuove competenze al passo con i tempi e con le richieste del mercato.Il Web marketing, il sito aziendale, i social network ed i nuovi strumenti di marketing saranno i i temi delle quatto lezioni in cui le docenti dell’iniziativa si alterneranno nella conduzione. Le prenotazioni per i posti disponibili sono aperte ad esaurimento fino al 12 marzo. Per ulteriori informazioni e programma completo è possibile consultare il sito www.cescot.siena.it o contattare direttamente l’agenzia formativa ( formazione@confesercenti.siena.it - 0577 252264).