Cisl Funzione Pubblica Siena: un corso che prepara al concorso indetto dalla Regione Toscana

La CISL Funzione Pubblica di Siena prosegue il percorso di preparazione ai concorsi indetti dagli enti territoriali a copertura di posti disponibili in ambito del pubblico impiego.Prossimo impegno, con un numero minimo di partecipanti di 30 unità, è il corso di preparazione dei candidati che intendono sostenere il concorso indetto dalla Regione Toscana per l’assegnazione di 89 posti di categoria D profilo professionale “funzionario amministrativo”.Il percorso formativo prevede lo svolgimento sia di lezioni front line che di approfondimenti su piattaforma digitale.Con questo tipo di iniziative, la CISL intende offrire supporto concreto a tutti coloro che si avvicinano al mondo del lavoro, nel segno di una costante attenzione a tutela dei lavoratori.Gli interessati possono preiscriversi inviando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e mail) via Whatsapp al numero 340 8973526 oppure 389 2313788.