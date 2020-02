Formazione obbligatoria per attivitÃ  commerciali: a Siena nuovo corso somministrazione alimenti e bevande

Percorso da 90 ore necessario per chi è sprovvisto dei requisiti

Presso l’agenzia formativa Cescot di Siena sono aperte le iscrizioni per il corso di Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, rivolta a coloro che vogliono avviare un esercizio commerciale con vendita di prodotti alimentari al dettaglio o un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria), e non hanno i requisiti professionali di legge.Le lezioni prenderanno il via il 30 marzo, a Siena al ritmo di tre volte a settimana per un totale di 90 ore. Il corso è riconosciuto dall’Amministrazionene provinciale con disposizione dirigenziale n.6989 del 25/05/2017.Il programma del corso è disponibile sul sito www.cescot.siena.it , dove sono dettagliati anche i recapiti utili per altre informazioni e iscrizioni, aperte fino a martedì 17 marzo.