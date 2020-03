In aprile a Siena laboratorio di pizzeria e panificazione

Formazione per 12 allievi con stage a fine percorso

L’Agenzia Formativa Cescot di Confesercenti Siena organizza un corso completo che ti segue dalla teoria alla pratica, passo passo per una corretta realizzazione del pane e della pizza. Riconosciuto dalla Regione Toscana l’obiettivo del corso è quello del raggiungimento della certificazione delle competenze della UC 448 “Preparazione prodotti panari, dolciari e da forno”. Si rivolge a 12 allievi, maggiorenni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico sia disoccupati che occupati.Le lezioni prenderanno il via ad aprile, per un totale di 110 ore di cui 40 ore di stage, gli allievi saranno guidati nella scelta tra le differenti farine, differenti tipi di lievitazione e di cottura. Un corso dalla didattica innovativa e illuminante, che svela tutti i segreti del mestiere.In aula ci sarà un docente esperto proveniente dal mondo del lavoro e che trasmetterà tutte le tecniche e le nuove tendenze che caratterizzano questa professione. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Certificato di Competenze.Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 20/03/2020 alle ore 12.30 a: Segreteria CESCOT SIENA – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena. I moduli di iscrizione e maggiori informazioni sono reperibili presso l’Agenzia Cescot: www.cescot.siena.it . Se il numero di domande di iscrizione sarà superiore a quello previsto si svolgerà una selezione.