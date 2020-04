FIOM CGIL Siena: ''La riapertura della Whirlpool verrÃ  decisa dal Governo''

"In merito alle notizie riportate dai mezzi di informazione locale, si precisa che la progressiva ripresa dell’attività del Gruppo Whirlpool, dato che trattasi di attività non essenziale, sarà comunque stabilita dal Governo, indipendentemente dalle deroghe prefettizie richieste." Lo afferma in una nota la FIOM CGIL di SIena."Il Protocollo firmato sabato 18 aprile da organizzazioni sindacali nazionali ed azienda definisce infatti le linee guida sulla sicurezza e il rispetto dei tempi e delle modalità di riapertura nei tempi e nei limiti che saranno fissati dai provvedimenti del Governo, come più volte sottolineato dalla FIOM CGIL di Siena anche durante gli incontri con i responsabili dello stabilimento di viale Toselli."