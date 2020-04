La Regione stanzia 5 milioni per i tirocini extra-curriculari sospesi per il Covid-19

Ammonta a circa 5 milioni di euro, per l'esattezza a 5.017.200 euro, l'integrazione stanziata dalla Regione Toscana per consentire il finanziamento delle domande relative all'attivazione o alla prosecuzione dei tirocini extra-curriculari sospesi a causa delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Lo ha deciso la Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, su proposta di Cristina Grieco, assessore a Istruzione formazione e lavoro. La scorsa settimana la Giunta aveva già modificato la normativa regionale, dando infatti la possibilità, al termine della cassa integrazione, ordinaria o in deroga, di attivare nuovi tirocini o proseguire il tirocinio già avviato e forzatamente sospeso.“Vista la contingenza che stiamo vivendo, abbiamo dapprima modificato le regole - precisa l’assessore Grieco - ed adesso, facendo forza sulle risorse del Fondo sociale europeo, abbiamo destinato ulteriori ingenti risorse per finanziare le domande di nuovi tirocini e la prosecuzione dei tirocini avviati, ma sospesi a causa del Coronavirus”.