No allâ€™automatismo contagio Covid19-infortunio sul lavoro: consegnate al Prefetto di Siena dalle associazioni oltre 2mila firme

No all’automatismo contagio Covid19-infortunio sul lavoro: consegnate al Prefetto di Siena dalle associazioni oltre 2mila firme

No all’automatismo contagio Covid19-infortunio sul lavoro. Questo l’appello lanciato dalle associazioni di Siena che in pochissimi giorni hanno raccolto oltre 2.000 firme in rappresentanza di altrettante attività della provincia di Siena. Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Associazione Industriali, Confagricoltura, Cia e Confcooperative, queste le associazioni che si sono recate in Prefettura ed hanno consegnato l’appello con i nominativi dei firmatari al Prefetto Armando Gradone.



Le associazioni hanno ribadito la correttezza delle dichiarazioni del Governo e dell’Inail in materia, che vanno nella direzione da loro richiesta, ma hanno confermato che sia necessaria una legge che tolga fin da subito la responsabilità del contagio al solo titolare.