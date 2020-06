Personale scuola in scadenza, come chiedere la Naspi

L’anno scolastico si è chiuso e per il personale della scuola con contratto in scadenza è il momento di richiedere la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego.Per coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per accedere al sussidio, i centri per l’impiego della Regione Toscana hanno introdotto nuove modalità per semplificare e sveltire le procedure ed evitare lunghe code e pericolosi assembramenti presso gli sportelli dei centri per l’impiego.Tutte le informazioni su come fare domanda e prendere l’appuntamento successivo al centro per l’impiego su https://www.regione.toscana.it/-/personale-della-scuola-con-contratto-in-scadenza