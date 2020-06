''Nuove competenze e mondo digitale'', workshop gratuito a Siena

Lo organizza Cescot Siena per il 7 e 9 luglio

L’agenzia formativa Cescot Siena organizza per martedì 7 e giovedì 9 luglio dalle 15 alle 17 il workshop ”Nuove competenze e mondo digitale”. Il workshop è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.Si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, fino a un massimo di 8 partecipanti, e in particolare a coloro che hanno intrapreso o vogliono intraprendere un lavoro autonomo o che hanno un progetto di impresa. Il diffondersi della Digital trasformation sta spingendo lo sviluppo di nuove capacità e professionalità mescolando le conoscenze tecnologiche alle competenze del saper essere, questo workshop, attraverso un approccio interattivo e partecipativo, avrà l’obiettivo di creare un occasione di confronto su come si affrontano le opportunità riprogettando le idee di business anche attraverso il “saper essere digitali”. Inizieremo apprendendo le competenze trasversali e l’atteggiamento mentale necessario per costruire una visione basata su elementi di successo che saranno chiariti attraverso strumenti di analisi utilizzati per comprendere il contesto e il cliente tipo. Inoltre analizzeremo le idee progettuali inserendole nel contesto di realizzazione e attraverso un kit di strumenti verrà definito il giusto orientamento per ogni progetto.Per iscrizioni e informazioni (entro il 30 giugno): Cescot Siena - www.cescot.siena.it