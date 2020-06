Riparte la formazione professionale di Saiter, dal 6 luglio si torna ''sui banchi'' a distanza

Saranno affrontati temi come la privacy e sicurezza del lavoro nel periodo Covid

Riparte la formazione professionale. E già dal 6 luglio si torna “sui banchi”, anche se a distanza, per affrontare temi come la privacy e poi la sicurezza del lavoro nel periodo Covid. Tutti i corsi sono gratuiti grazie al contributo dell’Ente Bilaterale Terziario Toscano.“Il momento di ripartire è arrivato – fa notare Cristina Petri, direttore S.a.i.ter, agenzia formativa Confcommercio Siena - Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà e delle incertezze in cui si trovano le aziende in questo momento, per questo tanto più siamo pronti a fornire il supporto necessario. Si parte con delle proposte di corsi obbligatori dedicati agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione. La situazione ci chiede sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole e degli altri”.Per continuare a garantire la massima sicurezza, tutti i corsi saranno erogati tramite formazione a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google GSuite Meet. Ai partecipanti sarà quindi richiesta disponibilità di PC con connessione ad Internet e un po’ di tempo, tutto il resto ce lo mette S.a.i.ter Confcommercio Siena. “Va detto – precisa Petri, che per quanto riguarda i corsi in materia di sicurezza, se la maggior parte delle aziende lo richiedono, è possibile organizzare i corsi anche in aula presso la nostra sede, sempre con la garanzia del rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti. Inoltre, siamo disponibili per fare insieme il punto sugli attestati in scadenza o sui dipendenti ancora da formare per poi scegliere il corso necessario”.Il programma dei corsi di luglio Il 6 luglio e il 13 luglio, dalle 9 alle 13, si parlerà di legislazione sulla privacy. Il 20 luglio e il 23 luglio, invece, sempre dalle 9 alle 13, si parlerà di sicurezza dei lavoratori con le specifiche legate al Covid. Infine, 29 luglio e 30 luglio, dalle 9 alle 12, l’aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici parlando con Nicoletta Milano al numero 0577/248855 o scrivendo a nmilano@confcommercio.siena.it. Per le aziende con dipendenti che non aderiscono all’Ente Bilaterale è possibile contattare Raffaella Rosini al numero 0577/248867 o scrivere a rrosini@confcommercio.siena.it. Tutte le iniziative sono a numero chiuso.