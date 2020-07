Il sindaco De Mossi ha incontrato una delegazione di dipendenti della filiale senese Engineering

Luigi De Mossi: “E’ mia intenzione incontrarmi nei prossimi giorni con l'amministratore delegato del Gruppo”

L'amministrazione comunale di Siena conferma l'impegno al fianco dei lavoratori della filiale senese Engineering al fine di scongiurare il trasferimento dei 160 impiegati nelle sedi di Firenze ed Arezzo.Il sindaco, Luigi De Mossi, ha incontrato nel pomeriggio di ieri, martedì 30 giugno, una delegazione di dipendenti dell'azienda garantendo il suo personale interessamento: “E' mia intenzione – ha ribadito il primo cittadino – incontrarmi nei prossimi giorni con l'amministratore delegato del Gruppo a cui prospetterò alcune soluzioni da adottare per evitare la chiusura della filiale. Al vaglio ci sono varie ipotesi per mantenere la sede a Siena e per evitare una nuova migrazione occupazionale. Ho ascoltato con grande attenzione i timori e le incertezze dei dipendenti ai quali va la mia solidarietà”.