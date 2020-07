Gruppo Engineering, Bezzini (Pd): ''Massimo impegno per salvare il presidio produttivo e occupazionale di Siena''

Il consigliere: “Bene la convocazione del tavolo regionale lunedì prossimo”



“Massimo impegno per salvare il presidio produttivo e occupazionale rappresentato dalla sede senese del Gruppo Engineering”. Ad affermarlo è il consigliere del Pd in Consiglio regionale Simone Bezzini che apprezza la convocazione del tavolo regionale in programma per lunedì.



“Avevo chiesto alla Giunta – spiega Bezzini - che si desse seguito alla richiesta delle organizzazioni sindacali di convocare con urgenza un tavolo per mantenere il presidio occupazionale presso sede di Siena del Gruppo Engineering e l’annuncio della data è una buona notizia”. Bezzini infatti ha appena depositato una mozione sull’argomento con cui sottolinea come “la presenza di Engineering a Siena costituisca un presidio industriale e occupazionale rilevante sia in termini numerici, per il numero di lavoratrici e lavoratori coinvolti, sia in termini qualitativi di professionalità in questione”.



Nell’atto sottoscritto Bezzini chiede di attivarsi per conoscere i motivi aziendali della delocalizzazione annunciata e auspica il prima possibile “la convocazione di un tavolo con i soggetti interessati, come richiesto dalle rappresentanze sindacali, al fine di contribuire al mantenimento a Siena della sede di Engineering e relativo presidio occupazionale.



L’azienda - spiega Bezzini - avrebbe annunciato che 160 lavoratori della sede di Engineering presente a Siena, saranno trasferiti dal 1° settembre verso altre destinazioni, sempre interne alla Toscana. Si tratta di una misura inaspettata per un’azienda che ha sempre generato utili e che ha chiuso anche il bilancio 2019 positivamente;



Nell’atto si spiega anche che la delocalizzazione, anche secondo quanto denunciato dai rappresentanti sindacali, potrebbe creare problematiche e disagi ai lavoratori, oltre ad una perdita industriale e di professionalità per la città di Siena e il territorio circostante. E’ opportuno valutare la possibilità di generare ulteriori relazioni positive tra un’impresa impegnata in un settore innovativo come quello della diffusione del digitale, e il contesto produttivo locale in cui questa si inserisce e che vede la presenza, tra gli altri, di due Università, della sede centrale di un istituto bancario di livello internazionale, di distretti tecnologici su settori innovativi, come quello delle scienze della vita, un ricco tessuto di eccellenze agroalimentari”