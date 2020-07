Siena, incontro dei sindacati con Engineering

I componenti della RSU di Siena e Fiom e Fim territoriali e nazionali, hanno incontrato ieri, mercoledì 1 luglio, l’azienda Engineering per l’esame congiunto relativamente ai trasferimenti del personale previsti dalla riorganizzazione aziendale per le sedi di Venezia e Siena."L’azienda - spiegano Fiom-Cgil–Fim Cisl-RSU Engineering- ha confermato la sua volontà di procedere con quanto già dichiarato, la Rsu e le OO.SS hanno ribadito la richiesta unanime dei lavoratori di Siena, espressa durante l’assemblea di ieri, di una soluzione che mantenga a Siena la sede Engineering ed i lavoratori stessi. E’ stato deciso di procedere con incontri territoriali per le due differenti realtà; il prossimo incontro per la filiale di Siena è stato fissato per mercoledì 8 luglio. Nel pomeriggio RSU e OO.SS. territoriali hanno incontrato il sindaco di Siena, con il quale hanno condiviso di portare avanti l’obiettivo comune di mantenere a Siena una sede Engineering ed i suoi dipendenti."