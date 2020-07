Siena, accordo raggiunto tra sindacati e Gsk Vaccines

GSK Vaccines, le organizzazioni sindacali territoriali di Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL e la RSU di GSK Vaccines esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta relativamente alla procedura collettiva avviata lo scorso 20 febbraio per 61 lavoratori."L’obiettivo del confronto - si legge in una nota congiunta - è stato quello di valutare insieme le diverse opzioni applicabili nel rispetto delle persone e delle normative vigenti. La trattativa, che nell’ultimo mese ha beneficiato dell’intermediazione dei tecnici regionali, si è conclusa con la stesura di un testo condiviso tra azienda e delegazione sindacale con il patrocinio della Regione Toscana.Con l’accordo raggiunto si sono definiti gli strumenti, quali pre-pensionamenti, part-time e incentivi all’esodo, a cui i lavoratori potranno richiedere di aderire previa valutazione dell’azienda per poi valutare ogni possibilità di ricollocazione interna, laddove organizzativamente sostenibile.La Regione Toscana si è inoltre impegnata a verificare la possibilità di ricollocare in altre aziende del territorio senese e toscano quei lavoratori che non dovessero trovare una soluzione attraverso gli strumenti sopra indicati. GSK contribuirà con un incentivo all’assunzione corrisposto alle aziende che si renderanno disponibili.Il dialogo aperto e costruttivo tra le parti proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo comune di tutelare le persone e le attività dei siti di Siena e Rosia per il futuro."