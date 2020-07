''Servizi e turismo smart'', workshop gratuito di Cescot Siena

L’agenzia formativa Cescot Siena organizza per giovedì 16 luglio dalle 15:00 alle 17:00 il Workshop ”Opportunità 4.0 a Siena: servizi e turismo smart”. Il workshop è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.Si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, in particolare a coloro che hanno intrapreso o vogliono intraprendere un lavoro autonomo o che hanno un progetto di impresa, ed avrà l’obiettivo, attraverso un approccio interattivo e partecipativo, di fornire ai partecipanti un quadro sull’evoluzione del settore turismo e servizi in terra di Siena con particolare riferimento alle tendenze della smart specialisation; analizzare le tendenze evolutive del turismo e servizi in terra di Siena sia dal punto di vista dello stato dell’arte sia dal punto di vista delle prospettive future connesse a strategie del territorio. Faremo una panoramica su alcune realtà più interessanti a livello locale ed internazionale sia sul piano delle community web che della information technology.Non ci sarà bisogno di iscriversi in anticipo in quanto la registrazione deve essere effettuata il giorno stesso tramite Piattaforma GMeet cliccando sul link meet.google.com/nra-pada-zob , per partecipare al seminario si dovrà inserire nella sezione “COME TI CHIAMI” indicare il NOME il COGNOME e L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA e attendere di essere accettati. In caso di problemi di accesso o per maggiori informazioni contattare il 0577/252264 - 252265 - 252221.