Bando istruzione e formazione professionale, dalla Regione 1,8 milioni

Grieco: "Valida alternativa al corso di studio quinquennale"

“I percorsi di istruzione e formazione professionale (IefP) che finanziamo con questo avviso sono realizzati dagli Istituti professionali di Stato e sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Danno la possibilità ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione e di scegliere un’opzione alternativa al corso di studi quinquennale proposto dalla scuola superiore”.L'assessore a istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, si esprime così in merito all'avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi di Iefp realizzati in sussidiarietà dagli istituti professionali a valere sul Por Fse per l'annualità 2020-21 che sarà pubblicato sul Burt del prossimo 29 luglio.“Con un'apposita delibera abbiamo disposto delle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di istruzione e formazione che gli istituti professionali statali attivano in sussidiarietà in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali, assumendo gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di Iefp”.L'avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l'autonomia dei giovani. Le risorse messe a disposizione sono pari a 1 milione 800 mila euro a valere sul Por Fse Toscana 2014-20.L'avviso è finalizzato a sostenere l'offerta sussidiaria programmata dagli istituti professionali attraverso il finanziamento delle attività di tutoraggio nello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, l'utilizzo di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro, l'utilizzo di laboratori di pratica professionale di eccellenza presso scuole, università o imprese, le attività concernenti la realizzazione del progetto formativo in relazione a progettazione, coordinamento, orientamento, realizzazione degli esami di qualifica, personale tecnico-amministrativo, rendicontazione.