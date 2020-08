Cassa Edile: premiati 20 studenti delle scuole secondarie e dell'università

60mila euro per 150 borse di studio, l’impegno della cassa edile di Siena per i figli degli operai



Vengono da ogni parte della provincia e dal capoluogo ma anche studenti fuori sede a Bologna o Ferrara e hanno conseguito risultati eccellenti nel loro percorso di studi.



La Cassa Edile di Siena ha premiato i venti studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dell’università, scelti tra coloro che hanno ottenuto la votazione maggiore nell’anno scolastico 2018/2019. Un riconoscimento arrivato, in collegamento Zoom tra emozione e felicità. Si tratta di giovani studenti figli di operai selezionati tra coloro che hanno ricevuto la prestazione di borsa di studio dalla Cassa Edile di Siena. Un impegno che dura nel tempo a fianco e a sostegno delle famiglie.



Ammonta a 60mila euro l’importo delle 150 borse di studio erogate dalla Cassa Edile di Siena ai figli degli operai edili della provincia di Siena tra scuole secondarie di primo e secondo grado e università. Ai giovani meritevoli delle scuole secondarie di primo grado è stato consegnato un riconoscimento grazie al contributo di Banca centro Toscana Umbria. Un sodalizio che dura da anni, quello tra Cassa Edile di Siena e Banca Centro, che condividono lo stesso impegno nel sostegno alle famiglie e imprese.



“Siamo orgogliosi – ha detto Giannetto Marchettini, presidente della Cassa Edile di Siena – di poter sostenere i nostri giovani che, con impegno e abnegazione, compiono il loro percorso di studi in modo encomiabile. I giovani rappresentano il nostro futuro e la Cassa Edile sarà sempre al fianco loro e delle loro famiglie. La Cassa edile sta già lavorando ai bandi per le borse di studio del prossimo anno”. “Siamo felici e orgogliosi di essere ancora una volta la fianco della Cassa Edile di Siena – ha detto Federico Cappannoli responsabile area nord Banca Centro – come banca del territorio cerchiamo proprio di stare accanto alle famiglie, mantenere le nostre radici e investire sui giovani che sono il nostro futuro”.



L’elenco dei premiati



NAPOLETANO NICOLO' Media inferiore 3° anno istituto comprensivo Cetona, AGNELLO SOFIA Media inferiore 3° anno istituto comprensivo Renato Fucini, ROSSI EDOARDO Media inferiore 3° anno istituto comprensivo Piancastagnaio, CAPOCCI MELISSA Media inferiore 3° anno istituto comprensivo Cetona, BIRCA ERICA ANDREA Media inferiore 3° Anno istituto comprensivo Cetona, PETRALIA SONIA PAOLA Media inferiore 3° Anno istituto comprensivo G. Parini, BALJE ALMINA Media inferiore 3° Anno istituto comprensivo Lorenzetti, MECCARIELLO PASQUALINA Media superiore 1° Anno istituto omnicomprensivo Rosselli Rasetti, PROFITA COSIMO Media superiore 2° Anno istituto istruzione superiore Piccolomini, PILATO ALESSANDRO Media superiore 3° Anno istituto istruzione superiore scientifico e tecnico, DOCI ALESSIA Media superiore 4° Anno istituto istruzione superiore Amedeo Avogadro, TURCO ANIELLO Media superiore 5° Anno istituto tecnico economico Alfonso Gallo, BADEJO MATILDA OLUWATOSIN Media superiore 5° Anno istituto istruzione superiore F. Enriques, MUSTAFARAJ EMANUELA Media superiore 5° Anno istituto Sarrocchi, MESSINA FLAVIO Media superiore 5° Anno Liceo scientifico Galileo Galilei, MESSINA STEFANO Università 2° Anno Università degli studi di Siena, OLIVIERO VINCENZA Università 1° Anno università degli studi di Siena, DI MUZIO MARIA CRISTINA Università 2° Anno università degli studi di Bologna, DI FRATTA FRANCESCO Università 1° Anno università degli studi di Siena, AGOSTINI GRETA Università 2° Anno università degli studi di Ferrara.