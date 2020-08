Fai Cisl su Floramiata: ''Necessario un incontro sulle prospettive future''

"In seguito dell’avvicendamento nella dirigenza gestionale della Società Floramiata Srl, la Fai Cisl del territorio di Siena nella persona del segretario Gabriele Coppi, esprime forte preoccupazione sul fatto che, ad oggi, non è pervenuta dall’azienda nessuna comunicazione ufficiale sia sul cambio dirigenziale sia su come questo incida sulle prospettive future dell’azienda." Così un intervento della Fai Cisl."In un momento di forte incertezza per il paese ed il territorio, è quanto mai necessario continuare a costruire corrette ed efficaci relazioni sindacali, capaci di cogliere e rispondere alle esigenze ed ai bisogni dei lavoratori e del territorio di cui l’azienda è parte integrante.Quanto prima, la Fai Cisl, si incaricherà di promuovere un incontro, in accordo anche con le altre organizzazioni sindacali."