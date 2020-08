''Mastro fornaio'': in autunno a Siena un corso tra farine e lieviti

Opportunità gratuita per 10 allievi con stage in aziende del territorio

L’Agenzia Formativa Cescot di Confesercenti Siena in partenariato con il CPIA1 Siena organizza un corso completo dalla teoria alla pratica, per la qualifica di Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria. Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale N. 1375/2020. Si rivolge a 10 allievi, in cerca di occupazione, maggiorenni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico.Le lezioni prenderanno il via ad ottobre, per un totale di 900 ore di cui 300 ore di stage, gli allievi saranno guidati nella scelta tra le differenti farine, differenti tipi di lievitazione e di cottura, affronteranno anche tutta la parte che riguarda i prodotti da pasticceria. Un corso dalla didattica innovativa e illuminante, che svela tutti i segreti del mestiere. Al termine del corso, previa ammissione e superamento dell’esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di qualifica.Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 23/09/2020 alle ore 13:00. Per informazioni e iscrizioni: www.cescot.siena.it - Sezione Food Enogastronomia.