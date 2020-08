Provincia di Siena, selezione incarico di alta specializzazione a tempo determinato

La Provincia di Siena ha indetto una procedura di selezione per il conferimento di n.1 incarico di Alta Specializzazione presso il Settore Viabilità e Opere Pubbliche con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di categoria D, posizione economica D1 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per una durata pari al mandato elettivo del Presidente e secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. L'incarico comporta l'attribuzione di Posizione Organizzativa.Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di accesso dettagliatamente specificati nell’avviso di selezione, consultabile ed estraibile dal sito internet della Provincia di Siena – sezione Bandi, Avvisi e Concorsi - http://www.provincia.siena.it/bandi-avvisi-e-concorsi.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato all’avviso, dovrà pervenire alla Provincia di Siena entro il 6 settembre 2020.Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Risorse Umane della Provincia di Siena Tel. 0577/241296 – 291 - 301 – 228 e-mail: risorseumane@provincia.siena.it