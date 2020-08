Preparazioni per cocktail, bar e caffetteria: corso gratuito a Siena

12 posti disponibili. Prime lezioni ad ottobre per 900 ore complessive

L’agenzia formativa Cescot Siena con il partenariato del CPIA1 Siena organizza un corso per la qualifica di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande”; il corso è completamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale N. 1375/2020. Si rivolge a 12 allievi, in cerca di occupazione, maggiorenni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico.Le lezioni prenderanno il via a metà ottobre, per un totale di 900 ore di cui 300 di stage da svolgersi presso bar e caffetterie del territorio. La formazione proposta sarà centrata sull’acquisizione di competenze tecnico- specialistiche sui temi della preparazione cocktail, caffè, preparazione pasti e stuzzichini, sul servizio, sulla qualità della gestione degli allestimenti e la gestione della relazione con la clientela, anche in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie e social network per la comunicazione, tutti elementi caratterizzanti l’evoluzione moderna e di successo di un pubblico-esercizio. Al termine del percorso, previa ammissione e superamento di un esame finale, verrà rilasciato un Attestato di Qualifica.Per iscrizioni (entro il 30 settembre) e informazioni: Cescot Siena – www.cescot.siena.it