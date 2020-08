Floramiata, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Siena: ''Clima favorevole al confronto''

"Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, in merito all’avvenuto incontro in data odierna con la nuova compagine gestionale di Floramiata, hanno riscontrato un clima favorevole al confronto." Così una nota congiunta delle tre sigle sindacali."L’incontro, da ritenersi interlocutorio, si è tenuto alla presenza del nuovo addetto alle relazioni industriali Roberto Leo, il quale ha evidenziato le volontà collaborative nel reciproco rispetto dei ruoli, avendo come primo obbiettivo lo sviluppo aziendale all’interno del territorio nell’interesse dell’impresa e dei lavoratori.La nuova gestione ha espresso la necessità di imprimere un nuovo passo all’azienda per guardare al futuro con maggiore incisività, al fine di un migliore e competitivo riposizionamento aziendale, e ha comunicato la volontà di presentare alle organizzazioni sindacali il nuovo piano industriale, in fase di elaborazione entro 100 giorni, sul quale la nuova compagine è pronta a confrontarsi.Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil monitoreranno con attenzione gli sviluppi ed i nuovi processi organizzativi aziendali, nell’attesa del piano industriale, sul quale si riserveranno di fare valutazioni di merito insieme ai lavoratori."