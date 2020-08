Corso FP CGIL per i concorsi Polizia Municipale del Comune di Siena ed Unione Val di Merse

La FP CGIL di Siena informa che sono aperte le iscrizioni al corso on-line di preparazione al concorso per Istruttore di Polizia Municipale indetto dal Comune di Siena (domande concorso scadute il 15 luglio 2020) e a quello dell’Unione dei Comuni Val di Merse (Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille) per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C (domande concorso entro il 21 settembre 2020).Il corso sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni sulle materie d'esame registrate dalla Associazione Cerchio Blu.Per info e iscrizioni lascia il tuo contatto sulla pagina: https://www.fpcgiltoscana.it/concorsi/corsi/cs10022/ oppure contatta: Luca Franci (Polizia Municipale Siena, FP CGIL) 339 1276113 (anche whatsapp) lfranci172@gmail.com - Tiziana Tarquini (FP CGIL Siena) 3920170282 (anche whatsapp) ttarquini@siena.tosc.cgil.it - Facebook RSU CGIL Comune di Siena.