Lavoro: tornano i corsi per agente o addetto somministrazione e vendita alimenti e bevande

Due percorsi da 80 e 90 ore per chi è sprovvisto dei requisiti

Lezioni a Siena dal mese di ottobre, iscrizioni aperte

Si riaprono le opportunità per sostenere la Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, rivolta a coloro che vogliono avviare un esercizio commerciale con vendita di prodotti alimentari al dettaglio o un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria), e non hanno i requisiti professionali di legge. L’agenzia formativa Cescot ha programmato una nuova edizione del corso specifico a Siena con inizio il 5 ottobre. Sono previste lezioni al ritmo di quattro volte a settimana per un totale di 90 ore.Dieci giorni più tardi, il 15 ottobre, prenderà il via anche il corso di formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio, rivolto a chi intende intraprendere la professione e non ha i requisiti in automatico per farlo. In questo caso la frequenza delle lezioni sarà di tre volte a settimana in orario tardo pomeridiano o serale, per un totale di 80 ore.I corsi sono riconosciuti dall’Amm.ne provinciale con disposizione dirigenziale n.6989 e 12274 del 2017. Il programma dei corsi è disponibile sul sito www.cescot.siena.it , dove sono dettagliati anche i recapiti utili per altre informazioni e iscrizioni, anche in merito agli accorgimenti di prevenzione.