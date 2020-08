Antonio Loia, candidato Italia Viva: ''La Regione Toscana anticiperà il 100% della cassa integrazione''

“La Regione Toscana anticiperà il 100% della cassa integrazione per dare sostegno alle famiglie ed ai lavoratori che si trovano in difficoltà”. È la proposta di Antonio Loia, candidato al Consiglio regionale nella lista di Italia Viva.



“La pandemia scatenata dal Covid-19 ha colpito con forza tutto il sistema economico senese. Adesso serve dare subito sostegno – indica Loia – a imprese e lavoratori. Le risorse per la cassa integrazione ci sono. Vanno mese immediatamente a disposizione delle famiglie che ne hanno necessità”.



Secondo l'Istituto di statistica, il calo del Pil nel secondo trimestre dell'anno (da aprile a giugno) è stato pari al 12,8% rispetto al trimestre precedente e al 17,7% rispetto all'anno precedente. “È la peggiore flessione dal 1995 – afferma Loia – e servono misure straordinarie e immediate. È assurdo avere le risorse e tenerle ferme. Così si portano all’esasperazione le persone e si mortifica il lavoro. Perdere anche un solo giorno di tempo è un delitto”.